LIVE TMW - Salisburgo, Rose: "Un onore sfidare il Napoli, ma nessuna paura"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Amici di TMW, la nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza stampa di Marco Rose. Il tecnico del Salisburgo, dallo stadio San Paolo, parlerà alla vigilia della sfida interna contro il Napoli. Ad affiancarlo in conferenza ci sarà il difensore ​​​​​​​Andreas Ulmer

18.34 - Inizia la conferenza stampa

18.33 - Inizia la conferenza stampa

Cosa teme maggiormente del Napoli e del San Paolo? "E' un onore misurarci con una squadra di questo livello, sia individualmente che come gruppo. Noi siamo qui per giocare a calcio, non c'è spazio per la paura".

Quanto è importante questa partita per la vostra crescita internazionale ed il vostro progetto? Cosa farete per mettere in difficoltà il Napoli? "Ancelotti ha già risposto alla seconda domanda (ride, ndr). Noi siamo ambiziosi, ci sono tanti giovani e sono consapevoli del valore dell'avversario e giocheranno con coraggio insieme a quelli più esperti".

Lei è amico di Klopp che conosce bene il Napoli, l'ha sentito per suggerimenti? "Non ci siamo sentiti, non parliamo di calcio da tempo, lui è impegnato, come me".

Il Salisburgo ha ottimi dati in casa, per Ancelotti si deciderà al ritorno. E' d'accordo? "Partiamo dall'andata, sarà una grande partita. Siamo concentrati su questa partita, poi vedremo quando sarà decisiva e cosa fare al ritorno".

Lainer è recuperato per la partita? "Sì, è di nuovo in forma".

Sull'impostazione tattica: "Dovremo difendere bene e fare tanto pressing per creare più occasioni dell'avversario".

Le esperienze precedenti in Europa serviranno: "Sì, c'è sempre molto da imparare, ma non pensiamo troppo indietro. Concentrati per domani per fare una buona gara".

Come per il Napoli che è già secondo, voi già primi, anche per voi è l'unico obiettivo a questo punto? "Non c'è un obiettivo principale per noi, vogliamo vincere campionato, coppa nazionale e arrivare lontani in Europa. Il Napoli è giovane, si concentra su questa competizione".

18.53 - Termina la conferenza stampa