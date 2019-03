LIVE TMW - Salisburgo, Ulmer: "Borussia e Lazio? Napoli di un livello più alto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Amici di TMW, la nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza stampa di Andreas Ulmer. Il difensore del Salisburgo, dallo stadio San Paolo, parlerà alla vigilia della sfida interna contro il Napoli al fianco del tecnico Marco Rose.

18.34 - Inizia la conferenza stampa

Con Lainer ha parlato del Napoli? "Ne abbiamo parlato in estate quando si parlò del trasferimento, ora però non è più un tema caldo".

Sull'esperienza dell'anno scorso in cui hanno eliminato Borussia Dortmund e Lazio: "Il Napoli ha un livello più alto, anche perchè è in un momento di forma. Quindi dovremo concentrarci e non pensare alle sfide precedenti".

Sull'approccio alla partita: "Dovremo mettere anche tanto cuore e passione per il gioco di domani, vogliamo goderci questa grande sfida".

18.53 - Termina la conferenza stampa