LIVE TMW - Schalke-Man City alle 21. Kompany verso l'esclusione

© foto di Imago/Image Sport

18.24 - KOMPANY VERSO L'ESCLUSIONE - Tramite il Manchester Evening News arrivano aggiornamenti sulla probabile formazione del City con Vincent Kompany che non dovrebbe farcela a recuperare. Questa quindi la probabile del City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Danilo; Bernardo Silva, Fernandinho, De Bruyne; Sterling, Aguero, Sane.

17.25 - LE PROBABILI - A meno di 4 ore dal fischio d'inizio, i due tecnici stanno sciogliendo gli ultimissimi dubbi di formazione. Questi i probabili 11 della sfida fra Schalke e Manchester City:

Schalke 04 (4-2-3-1): Fahrmann; Caligiuri, S. Sané, Nastasic, Oczipka; Rudy, Bentaleb; Matondo, Uth, Konoplyanka; Burgstaller.

Manchester City (): Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Danilo; Gundogan, Fernandinho, De Bruyne; Bernardo Silva, Aguero, Sterling.

15.51 - GUNDOGAN TORNA NELLA SUA CITTÀ NATALE - Partita speciale per İlkay Gündoğan questa sera contro lo Schalke 04. Il centrocampista del Manchester City è nato a Gelsenkirchen e ha vestito anche la magliadei minatori da ragazzo: "Sono cresciuto a Gelsenkirchen-Hessler, dove vivevamo in un appartamento al piano terra. Avevamo due porte e il retro portava al cortile dove c'erano circa 20-25 garage. Mio fratello e gli amici usavano queste porte del garage come delle porte da calcio e giocavamo così tanto che le rompevamo. E mio padre ha dovuto poi ripararle. Lo facevamo arrabbiare e ci urlava dalla finestra, ma non lo ascoltavamo e continuavamo a giocare. Ci divertivamo tanto, giocavamo sempre sia con la pioggia che col sole. Ad eccezione del calcio nell'area della Ruhr non avevamo molti divertimenti".

14.25 - CITY IN STATO DI GRAZIA - Nove vittorie e una sconfitta nelle ultime dieci partite per il Manchester City, ad evidenziare uno stato di forma eccellente per gli uomini di Guardiola. Che nel frattempo si sono ripresi la testa (se pur in coabitazione col Liverpool) della Premier League. 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte per lo Schalke, lo score dell'ultimo periodo. I minatori sono protagonisti di un pessimo campionato, quattordicesimi in classifica e con remote possibilità di una qualificazione a una coppa europea. A meno che la squadra non vinca la DFB Pokal dove è ancora in corsa e il 3 aprile si giocherà contro il Werder Brema l'accesso alle semifinali.

13.16 - BURGSTALLER GUIDA L'ATTACCO SCHALKE - Domenico Tedesco verso il 4-2-3-1. Guido Burgstaller, in panchina nell'ultima partita di campionato, dovrebbe riprendersi la maglia di centravanti titolare. Alle sue spalle Serdar, Uth e Konoplyanka, quest'ultimo al posto di Matondo. Lo squalificato Mascarell sarà rimpiazzato a centrocampo da Sebastian Rudy che giocherà al fianco di Bentaleb. Caligiuri e Oczipka esterni bassi con licenza di spingere, dietro invece Nastasic e Sané a protezione di Fahrmann.

11.41 - UN PRECEDENTE BENEAUGURANTE PER IL CITY - Due i precedenti a Gelsenkirchen nelle competizioni europee: la prima risale al 1° aprile 1970, semifinale di Coppa delle Coppe che ha visto lo Schalke vincere per 1-0 la partita d'andata. Il ritorno a Manchester finirà 5-1 per gli sky blues che andranno a vincere il torneo, primo e unico alloro internazionale della squadra. L'altro precedente è datato 2008, fase a gironi di Coppa UEFA: vinse il City 2-0 grazie alle reti di Benjani ed Ireland.

11.35 - L'UNDICI PROBABILE DI GUARDIOLA - Capitolo formazioni: Kompany è in dubbio ma potrebbe essere rischiato dall'inizio al fianco di Laporte al centro della difesa, ballottaggio Danilo-Zinchenko sulla corsia sinistra mentre sull'out opposto agirà Walker a completare il reparto a protezione di Ederson. A centrocampo le recenti ottime prestazioni inducono alla conferma di Gundogan con Fernandinho e De Bruyne a riprendersi il posto dopo la panchina nell'ultimo turno, in FA Cup, contro il Newport. Davanti Sterling potrebbe essere preferito a Sané mentre è confermatissimo Bernardo Silva così come Aguero al centro dell'attacco, considerato anche l'infortunio di Gabriel Jesus.

11.31 - FISCHIETTO SPAGNOLO - Arbitro dell'incontro lo spagnolo Carlos del Cerro. Assistenti i connazionali Juan Yuste e Roberto Alonso. Quarto uomo José Maria Sanchez Martinez, al VAR Alejandro Hernandez, AVAR: Juan Martinez Munuera.

11.25 - KOMPANY E MENDY IN DUBBIO - Il tecnico dello Schalke, Domenico Tedesco, dovrà fare a meno dello squalificato Mascarell, oltre che degli infortunati Schöpf ed Embolo. Guardiola senza Gabriel Jesus, Bravo e Stones, mentre Kompany e Mendy sono in dubbio.

11.23 - NASTASIC CONTRO LA SUA EX SQUADRA - Partita speciale anche per Matija Nastasić. Il difensore serbo ha giocato al Manchester City dal 2012 al 2015. In Germania non ha trovato continuità di rendimento a seguito dei continui problemi fisici: 106 presenze in quattro stagioni e mezza contando tutte le competizioni.

11.17 - SANE TORNA A GELSENKIRCHEN - Fari puntati su Leroy Sané. 23 anni, l'esterno offensivo è cresciuto calcisticamente proprio nello Schalke passando nell'estate del 2016 al City per un corrispettivo di 45 milioni di sterline.

11.00 - DAVIDE CONTRO GOLIA: Questa sera alle ore 21 alla Arena AufSchalke di Gelsenkirtchen andrà in scena l'ottavo di finale fra Schalke e Manchester City. Partita sulla carta che sembra la meno equilibrata, sia per il divario tecnico, sia per lo stato di forma diametralmente opposto fra le due squadre. Citizens reduci da quattro successi consecutivi, Schalke balbettante e protagonista, si fa per dire, di un modesto 0-0 casalingo contro il Friburgo nell'ultimo turno di Bundesliga.