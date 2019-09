LIVE TMW - Shakhtar, Castro: "Atalanta si chiude dopo il gol. Gruppo non facile"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dal nostro inviato a San Siro

16:45 - Tra poco la conferenza stampa del tecnico dello Shakhtar Donetsk Luis Castro all'interno della sala stampa di San Siro.

17:00 - È iniziata la conferenza stampa del tecnico dello Shakhtar.

Cosa si aspetta da domani?

"C'era tensione nella scorsa gara, ma secondo me è stata una partita importante anche se abbiamo pareggiato 2-2 poi abbiamo vinto. Domani la sfida sarà importante, vogliamo portare a casa un buon risultato".

Come si può fermare una squadra offensiva come l'Atalanta?

"L'Atalanta è una squadra molto forte, dopo aver segnato si chiude dietro. Lo Shakhtar dovrà essere pronto a questo tipo di gioco, domani dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza".

Qual è il suo giudizio sull'Atalanta?

"È una squadra molto forte, loro si chiudono spesso e non sarà per niente facile. Noi cercheremo di controllare il possesso palla per metterli in difficoltà, la sfida di domani sarà bella tosta. Cercheremo di allargare il gioco sulle corsie esterne".

Oggi sui social è stata pubblicata la formazione e sono arrivati molto commenti: a volte li ascolta?

"No, io lavoro ogni giorno con la mia squadra. So quello che serve, ho le idee chiare e voglio trasmetterle ai miei giocatori. Il mondo è sempre pieno di opinionisti. Ci sono dei risultati che parlano, abbiamo raggiunto nove vittorie consecutive".

C'è differenza tra la preparazione per il campionato e per la Champions League?

"La Champions League è la competizione più importante, è qui che si trovano le squadre più forti. Ogni campionato è diverso rispetto agli altri, domani giochiamo contro la terza in classifica in serie A, l'Atalanta ha vinto le ultime due partite. Secondo me non si possono paragonare i campionati nazionali, speriamo di esprimere il nostro gioco nel match di domani".

Domani sarà decisiva? Cosa si dice di Malinovskyi all'interno del club?

"Malinovskyi è un ottimo giocatore, siamo pronti ad affrontare ogni calciatore. Non sappiamo quali saranno le scelte di Gasperini. Non è un girone facile, il risultato si può sempre ribaltare. Non è decisiva, secondo me quella importante sarà la terza gara del girone".

17.27 - È terminata la conferenza stampa del tecnico dello Shakhtar Lucas Castro.