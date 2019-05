LIVE TMW - Stasera Arsenal-Chelsea: Sarri sulle orme di Malesani

12.15 - Il cammino dell'Arsenal - Dopo aver dominato il Gruppo E dell'Europa League con cinque vittorie e un solo pareggio, quello interno contro lo Sporting, l'Arsenal ha rischiato l'eliminazione nella fase a eliminazione diretta. Per due volte la squadra di Emery ha ribaltato il risultato grazie a un grande match di ritorno all'Emirates, un vero e proprio fortino. Da ricordare l'impresa col Rennes: dopo l'1-3 maturato in Francia, Aubameyang e soci hanno vinto 3-0 in casa. Poi la doppia sfida contro il Napoli, in cui i ragazzi di Emery hanno dato prova di grande personalità, meritando l'accesso in semifinale. Contro il Valencia altra dimostrazione di forza e due successi netti. Ora la finale tutta londinese.

GRUPPO E

20/09/2018 Arsenal-Vorksla 4-2

04/10/2018 Qarabag-Arsenal 0-3

25/10/2018 Sporting-Arsenal 0-1

08/11/2018 Arsenal-Sporting 0-0

29/11/2018 Vorksla-Arsenal 0-3

13/08/2018 Arsenal-Qarabag 1-0

Sedicesimi

14/02/2019 BATE-Arsenal 1-0

21/02/2019 Arsenal-BATE 3-0

Ottavi

07/03/2019 Rennes-Arsenal 3-1

14/03/2019 Arsenal-Rennes 3-0

Quarti

11/04/2019 Arsenal-Napoli 2-0

18/04/2019 Napoli-Arsenal 0-1

Semifinali

02/05/2019 Arsenal-Valencia 3-1

09/05/2019 Valencia-Arsenal 2-4

11.50 - Sulle orme di Vialli, Di Matteo e... Malesani - Gli unici due allenatori italiani ad aver portato il Chelsea in una finale europea, hanno poi vinto: Gianluca Vialli nella finale di Coppe delle Coppe del 1998 e Roberto Di Matteo in quella di Champions League del 2012. Il tecnico del Chelsea. Sarri, è il primo allenatore italiano a raggiungere la finale di Coppa UEFA/Europa League dai tempi di Alberto Malesani, nel 1999, che vinse il trofeo con il Parma.

11.25 - Kante in dubbio, Monreal favorito su Mustafi - Un solo dubbio per Maurizio Sarri, legato alla presenza di N'Golo Kante. Il centrocampista francese ha un problema al ginocchio e probabilmente sarà rimpiazzato da Barkley. Emery conferma il 3-4-1-2, con Ozil alle spalle di Lacazette e Aubameyang e Monreal in difesa.

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, David Luiz, Christensen, Alonso; Kovacic, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard.

Arsenal (3-4-1-2): Cech; Monreal, Koscielny, Sokratis; Maitland-Niles, Xhaka, Torreira, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang.

11.10 - Lo specialista contro l'esordiente - Quella di stasera sarà la sfida tra due allenatori con un pamares molto diverso. Unai Emery ha già conquistato tre volte l'Europa League sulla panchina del Siviglia, un record che condivide con Giovanni Trapattoni, che ha vinto tre Coppe Uefa. Dall'altra parte, invece, c'è Maurizio Sarri, alla prima finale internazionale. Il massimo risultato raggiunto dal tecnico toscano sono gli ottavi di Champions League con il Napoli nel 2016-17.

10.47 - Bacheche a confronto - Una Coppa delle Coppe (1993-94) e una Coppa delle Fiere (1969-70): è questo il bottino conquistato dall'Arsenal in Europa. I Gunners non vincono un trofeo da ormai 25 anni, mentre il Chelsea metteva in bacheca una Champions (2011-12), una Europa League (2012-13) e una Coppa delle Coppe (1997-98, in aggiunta a quella del 1970-71).

10.30 - Tensione vs. tranquillità - Vigilia burrascosa in casa Chelsea. Mentre continuano a rincorrersi le voci sul futuro di Maurizio Sarri, che non è riuscito a far breccia nel cuore dei tifosi e potrebbe tornare in Italia (alla Juventus), c'è stato un acceso diverbio durante la seduta di rifinitura tra David Luiz e Higuain. Il tecnico si è molto arrabbiato e ha lasciato il campo calciando più volte il suo cappellino. Più rilassato, invece, il clima in casa Arsenal: Emery, lo specialista di Europa League, ha sottolineato l'importanza di tornare a vincere un trofeo internazionale, che garantirebbe l'accesso alla Champions League.

Il lungo cammino dell'Europa League è finalmente giunto all'atto conclusivo. Stasera, a Baku, si affronteranno Arsenal e Chelsea, in una finale tra cugine londinesi. I Blues di Maurizio Sarri, dopo aver conquistato il terzo posto in campionato e aver perso la finale di Coppa di Lega contro il Manchester City, vogliono chiudere al meglio la stagione conquistando un trofeo, che sarebbe il primo per il tecnico italiano. Dall'altra parte, i Gunners non possono sbagliare: vincere è l'unica possibilità per disputare la prossima Champions League.