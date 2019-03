LIVE TMW - Stasera Borussia Dortmund-Tottenham: fischio d'inizio alle 21

CLICCA F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

12.15 - Pochettino si è espresso così alla vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund in merito al calendario della Premier che non favorirebbe le proprie squadre in campo europeo: "E' un problema che in futuro dovremo affrontare se vogliamo aiutare i club inglesi a essere più incisivi in Europa. Non capisco perché non si possa arrivare alla partita con gli stessi giorni di riposo. Avere 24 ore in più o in meno per riposarsi è una disparità enorme, soprattutto in una competizione così difficile".

11.46 - Il Borussia Dortmund pubblica sul proprio profilo Twitter le probabile formazioni del match di questa sera contro il Tottenham. Ecco la grafica:

🤔 So könnten sie spielen - Was meint ihr? Alle Personalinfos 👉 https://t.co/FNnqZgxijv #BVBTHFC pic.twitter.com/cCyJD77vBf — Borussia Dortmund (@BVB) 5 marzo 2019

10.55 - Il sito ufficiale del Tottenham ha riportato le ultime news a proposito dei giocatori a disposizione di Pochettino in vista del match di stasera contro il Borussia Dortmund: Winks e Dier hanno preso parte alla trasferta anche se il tecnico argentino deciderà se portarli in panchina solo oggi. Dele Alli prosegue il suo percorso di recupero e potrebbe rientrare contro il Southampton nella prossima gara di campionato. Fuori anche Trippier e Janssen, entrambi rimasti a Londra.

Torna la Champions League con il Borussia Dortmund che in casa dovrà cercare di ribaltare il 3-0 subito a Wembley all'andata degli ottavi di finale contro un grande Tottenham. Gli Spurs hanno le spalle coperte ma non possono abbassare la guardia, con i gialloneri comunque capaci di grandi rimonte e soprattutto ancora leader della classifica in Bundesliga alla pari con il Bayern Monaco. Per seguire l'avvicinarsi del fischio d'inizio previsto per le 21.00 di oggi al Signal Iduna Park, Tuttomercatoweb.com vi terrà compagnia con un lungo live che ci porterà fino alle formazioni ufficiali.