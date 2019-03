LIVE TMW - Stasera Borussia Dortmund-Tottenham: le formazioni ufficiali

Fonte: Ha collaborato Tommaso Bonan

20.00 - Sono ufficiali le formazioni di Borussia Dortmund-Tottenham, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Questi gli schieramenti:

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Wolf, Akanji, Diallo, Guerreiro; Witsel, Weigl; Sancho, Reus, Gotze; Pacco Alcacer. Allenatore: Lucien Favre.

Tottenham (3-4-3): Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Aurier, Sissoko, Winks, Davies; Eriksen, Kane, Son. Allenatore: Mauricio Pochettino.

19.21 - Lucien Favre, allenatore Dortmund, ha presentato così la sfida nelle ultime ore: "Sappiamo di poter segnare, ma come ho detto dobbiamo giocare con astuzia. Naturalmente, la cosa più importante è offrire una prestazione di altissimo livello. Tutto è possibile. Dobbiamo giocare bene: sappiamo che è dura, ma non si sa mai". Di contro, ecco le dichiarazioni di Pochettino, tecnico degli Spurs: "Abbiamo la grande occasione di giocare e qualificarci al turno successivo di un’importante competizione come la Champions League. Sarà una partita difficile. Dobbiamo dimenticare l’andata. È importante cominciare bene, essere aggressivi, lottare sin dal primo minuto e mantenere ritmi alti. Questa è la chiave".

18.42 - E' tutto pronto alla Signal Iduna Park per l'inizio della sfida tra Borussia Dortmund e Tottenham. Questi i tweet delle due società:



17.00 - "Akanji contro Kane", questa la presentazione del sito UEFA. Al Dortmund - si legge - sono mancate le doti atletiche e il senso dell'anticipo di Manuel Akanji nella gara di andata. Per mantenere viva qualsiasi speranza di qualificazione, il BVB non può assolutamente subire gol in casa: al difensore svizzero spetta il duro compito di tenere a bada Harry Kane, sempre a segno gol in tre presenze contro il Dortmund.

16.20 - Un po' di numeri e curiosità dalla sfida di questa sera: Toprak e Son, oggi avversari, hanno condiviso lo spogliatoio del Bayer Leverkusen dal 2013 al 2015. Le due squadre sono delle vere e propie macchine da gol: quest'anno ben 18 giocatori sono andati a segno per il Borussiar Dortmund in Bundesliga, mentre 11 dei 12 gol segnati quest'anno dal Tottenham in Champions League sono arrivati nel secondo tempo. Lloris è il giocatore degli Spurs con più presenze in UCL, ben 54. Alle sue spalle Lucas Moura con 46.

16.13 - Sono solo due i giocatori del Borussia Dortmund ad aver partecipato ad ogni gara di Bundesliga quest'anno, Witsel e Sancho. I due sono tra i protagonisti più attesi anche nella gara di stasera. Questo il tweet del centrocampista belga:



14.38 - In dubbio la presenza di Christian Pulisic tra le fila del Borussia Dortmund questa sera contro il Tottenham. Il giocatore non è al meglio e potrebbe restare fuori dal big match di Champions League.

13.44 - Questi gli ultimi cinque precedenti europei tra le due squadre:

10 marzo 2016 - Borussia-Tottenham: 30 sedicesimi di Europa League

17 marzo 2016 - Tottenham-Borussia 1-2 sedicesimi di Europa League

13 settembre 2017 - Tottenham-Borussia 3-1 fase a gironi Champions League

21 novemvre 2017 - Borussia-Tottenham 1-2 fase a gironi Champions League

13 febbraio 2019 - Tottenham-Borussia 3-0 ottavi di Champions League

12.15 - Pochettino si è espresso così alla vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund in merito al calendario della Premier che non favorirebbe le proprie squadre in campo europeo: "E' un problema che in futuro dovremo affrontare se vogliamo aiutare i club inglesi a essere più incisivi in Europa. Non capisco perché non si possa arrivare alla partita con gli stessi giorni di riposo. Avere 24 ore in più o in meno per riposarsi è una disparità enorme, soprattutto in una competizione così difficile".

11.46 - Il Borussia Dortmund pubblica sul proprio profilo Twitter le probabile formazioni del match di questa sera contro il Tottenham. Ecco la grafica:

🤔 So könnten sie spielen - Was meint ihr? Alle Personalinfos 👉 https://t.co/FNnqZgxijv #BVBTHFC pic.twitter.com/cCyJD77vBf — Borussia Dortmund (@BVB) 5 marzo 2019

10.55 - Il sito ufficiale del Tottenham ha riportato le ultime news a proposito dei giocatori a disposizione di Pochettino in vista del match di stasera contro il Borussia Dortmund: Winks e Dier hanno preso parte alla trasferta anche se il tecnico argentino deciderà se portarli in panchina solo oggi. Dele Alli prosegue il suo percorso di recupero e potrebbe rientrare contro il Southampton nella prossima gara di campionato. Fuori anche Trippier e Janssen, entrambi rimasti a Londra.

Torna la Champions League con il Borussia Dortmund che in casa dovrà cercare di ribaltare il 3-0 subito a Wembley all'andata degli ottavi di finale contro un grande Tottenham. Gli Spurs hanno le spalle coperte ma non possono abbassare la guardia, con i gialloneri comunque capaci di grandi rimonte e soprattutto ancora leader della classifica in Bundesliga alla pari con il Bayern Monaco. Per seguire l'avvicinarsi del fischio d'inizio previsto per le 21.00 di oggi al Signal Iduna Park, Tuttomercatoweb.com vi terrà compagnia con un lungo live che ci porterà fino alle formazioni ufficiali.