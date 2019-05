LIVE TMW - Stasera Liverpool-Barça, le formazioni ufficiali. C'è Shaqiri

CLICCA F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

Fonte: Hanno collaborato Giacomo Iacobellis e Andrea Losapio

© foto di Tommaso Loreto

19.50 - Le formazioni ufficiali

Liverpool (4-3-3)

Alisson; Alexander Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, Milner, Henderson; Shaqiri, Origi, Mané.

Barcellona (4-3-3)

Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Busquets, Rakitic; Messi, Suarez, Coutinho.

19.20 - Klopp nel match program: "Il Liverpool non si ferma mai" - Nel proprio spazio per presentare la partita, il tecnico Jurgen Klopp parla così ai tifosi. "Qui c'è una cosa che tutti, dentro Anfield, sanno, inclusi i nostri avversari. Questo Liverpool non si ferma e non getta la spugna. Questo Liverpool dà tutto, sempre. Qualsiasi cosa accada il Liverpool lascia tutto sul campo e non c'è spazio per i rimorsi".

19.00 Sfottò social del Barcellona al Liverpool - "Abbiamo trovato una persona che cammina da sola". Il profilo Twitter in inglese del Barcellona scherza così sul celebre inno del Liverpool ("You'll Never Walk Alone") in vista del ritorno della semifinale di Champions League di questa sera. Ecco la foto di Lionel Messi sul prato di Anfield pubblicata dai blaugrana:

18.19 - Suarez promette: "Se stasera segno, non esulto" - Intervistato da BT Sports, il grande ex della semifinale odierna di Champions ha parlato così del suo ritorno per la prima volta da avversario ad Anfield: "Chiedo scusa ai tifosi del Liverpool per la mia esultanza al Camp Nou. Era una semifinale di Champions, stavo giocando in casa e mi trovavo davanti alla mia gente. Rispetto molto la tifoseria dei Reds, sanno tutti che non esulterei mai dopo una rete ad Anfield".

17.55 - Notte movimentata per il Barcellona - Come racconta Mundo Deportivo, verso le 3.30 alcuni tifosi dei Reds hanno svegliato il Barcellona accendendo dei rumorosissimi fuochi d'artificio nei pressi dell'Hotel Hilton. "Wake up for Mr. Messi", il grido tra gli applausi dei supporters presenti sotto il quartier generale dei catalani. Non certo il miglior modo, questo, di riposare prima di una semifinale di Champions.

17.30 - Messi's on fire contro i club inglesi - Il Barcellona cerca di spaventare il Liverpool evidenziando su Twitter i numeri strepitosi di Messi contro le squadre inglesi. Già all'andata la 'Pulce' ha realizzato una doppietta con una prova positiva, stasera tornerà a scrivere la storia anche ad Anfield?

⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽ 😱 26 goles de #Messi contra rivales ingleses

😍 ¿Cuál es tu favorito?

¡Vuelve a disfrutarlos! 🎥👇 https://t.co/kGzfuRx3Nf — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 7 maggio 2019

16.07 - Henderson scuote il Liverpool - Il capitano dei Reds ha presentato così al 'Match Program' il ritorno della semifinale di Champions in programma questa sera contro il Barcellona: "Affrontiamo una grande sfida stasera, non vediamo l'ora di scendere in campo. Giocheremo contro uno dei migliori club di sempre e non sarà facile ribaltare il risultato dell'andata (0-3, ndr). Noi in ogni caso daremo tutto. Giocheremo per l'orgoglio, per vincere e per la finale. Non ci arrenderemo fino al triplice fischio dell'arbitro".

15.33 - Anfield sold-out! - Il profilo Twitter del Liverpool informa che lo stadio di Anfield stasera sarà al gran completo. I tifosi dei Reds sono pronti così ad animare dall'inizio alla fine la propria squadra per rimontare lo 0-3 di Barcellona.

Tonight's #UCL game is sold out. Supporters not in possession of a ticket are urged not to travel to Anfield. Supporters in our Auto Cup Scheme are advised to check that they have a seat processed for our clash with @FCBarcelona. Auto Cup Scheme Information. 👇 — Liverpool FC (@LFC) 7 maggio 2019

14.42 - Il Barcellona si prepara a vivere un'altra notte... magica - Il fischio d'inizio della grande semifinale di Champions col Liverpool si avvicina e il Barcellona carica i suoi tifosi su Twitter con gli highlights della sfida d'andata, vinta 3-0 tra le mura del Camp Nou. "Vogliamo ripetere quella partita, oggi può essere un'altra notte magica!", il grido social dei blaugrana.

🔝 ¡Grandes momentos del partido de ida! 👌

¡Queremos repetirlo! ¡Hoy puede ser una noche mágica! 💪

👊 ¡Vamos, Barça! 🔵🔴 pic.twitter.com/EeswK0sQPA — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 7 maggio 2019

13.39 - Valverde non si fida - Il tecnico del Barcellona ieri in conferenza stampa è stato chiaro a proposito di una finale che per molti è già stata conquistata dalla sua squadra: "Sarebbe un errore pensare a ciò che abbiamo fatto al Camp Nou. Dobbiamo pensare a questa gara come unica e secca, senza fare calcoli. Giocheremo in uno stadio che ci metterà sotto pressione e non possiamo pensare di tenere sotto controllo la partita".

12.55 - Suarez e Coutinho tornano ad Anfield - I due attaccanti del Barcellona, oltre a giocare entrambi per il club catalano hanno in comune anche il passato con la maglia dei Reds. In questo scatto, postato dal profilo Twitter del Barça, i due giocatori posano a fianco del simbolo del Liverpool a poche ore dal fischio d'inizio della semifinale di ritorno di Champions League.

12.50 - Problemi in difesa per i Reds - Nella giornata di ieri Virgil Van Dijk non si è allenato insieme ai compagni nella rifinitura in vista della partita di questa sera. Se non dovesse farcela al suo posto giocherebbe Lovren anche se per il momento l'olandese è comunque dato in formazione.

12.20 - La probabile formazione del Barcellona - Gira tutto intorno alla presenza di Coutinho la probabile formazione del Barcellona, con l'ex Liverpool che, in caso di presenza da titolare, spingerebbe fuori Semedo con Sergi Roberto spostato in difesa rispetto alla possibilità di vederlo a centrocampo con il brasiliano out. Modulo 4-4-2 che acquisterebbe toni decisamente più offensivi in caso di presenza dell'ex Inter.

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Coutinho, Busquets, Rakitic, Vidal; Messi, Suarez.

11.46 - La probabile formazione del Liverpool - Klopp dovrà fare i conti con molte assenze e con calciatori a mezzo servizio costretti a restare fuori dalla squadra titolare. Il primo dubbio è quello tra il capitano Henderson e il suo vice Milner, con il secondo favorito come all'andata. L'altro grande dubbio è in attacco, con Salah fuori e Firmino in panchina, insieme a Mané giocherà Origi e uno tra Sturridge e Shaqiri, con il primo leggermente favorito sul secondo.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Milner; Sturridge, Origi, Mané.

11.14 - Il gioiello di Messi - All'andata, una prodezza del numero 10 argentino, fissò il risultato sul 3-0 finale. Una punizione di rara bellezza riproposta in questo video dal profilo Twitter della UEFA Champions League:

11.00 - La notte di Liverpool-Barcellona - Mancano dieci ore al fischio d'inizio della semifinale di ritorno tra la squadra di Jurgen Klopp e quella di Ernesto Valverde. La gara ripartirà dal 3-0 conquistato dai catalani al Camp Nou una settimana fa, con i Reds che dovranno fare a meno di Salah infortunato e che sono chiamati a una clamorosa rimonta per sognare di centrare la seconda finale consecutiva. Tutti gli aggiornamenti sulle curiosità, sulle formazioni e sull'aria che si respira in Inghilterra in vista del match di Anfield su Tuttomercatoweb.com.