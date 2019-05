LIVE TMW - Stasera Liverpool-Barça: Van Dijk non al meglio

CLICCA F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

13.39 - Valverde non si fida - Il tecnico del Barcellona ieri in conferenza stampa è stato chiaro a proposito di una finale che per molti è già stata conquistata dalla sua squadra: "Sarebbe un errore pensare a ciò che abbiamo fatto al Camp Nou. Dobbiamo pensare a questa gara come unica e secca, senza fare calcoli. Giocheremo in uno stadio che ci metterà sotto pressione e non possiamo pensare di tenere sotto controllo la partita".

12.55 - Suarez e Coutinho tornano ad Anfield - I due attaccanti del Barcellona, oltre a giocare entrambi per il club catalano hanno in comune anche il passato con la maglia dei Reds. In questo scatto, postato dal profilo Twitter del Barça, i due giocatori posano a fianco del simbolo del Liverpool a poche ore dal fischio d'inizio della semifinale di ritorno di Champions League.

12.50 - Problemi in difesa per i Reds - Nella giornata di ieri Virgil Van Dijk non si è allenato insieme ai compagni nella rifinitura in vista della partita di questa sera. Se non dovesse farcela al suo posto giocherebbe Lovren anche se per il momento l'olandese è comunque dato in formazione.

12.20 - La probabile formazione del Barcellona - Gira tutto intorno alla presenza di Coutinho la probabile formazione del Barcellona, con l'ex Liverpool che, in caso di presenza da titolare, spingerebbe fuori Semedo con Sergi Roberto spostato in difesa rispetto alla possibilità di vederlo a centrocampo con il brasiliano out. Modulo 4-4-2 che acquisterebbe toni decisamente più offensivi in caso di presenza dell'ex Inter.

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Coutinho, Busquets, Rakitic, Vidal; Messi, Suarez.

11.46 - La probabile formazione del Liverpool - Klopp dovrà fare i conti con molte assenze e con calciatori a mezzo servizio costretti a restare fuori dalla squadra titolare. Il primo dubbio è quello tra il capitano Henderson e il suo vice Milner, con il secondo favorito come all'andata. L'altro grande dubbio è in attacco, con Salah fuori e Firmino in panchina, insieme a Mané giocherà Origi e uno tra Sturridge e Shaqiri, con il primo leggermente favorito sul secondo.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Milner; Sturridge, Origi, Mané.

11.14 - Il gioiello di Messi - All'andata, una prodezza del numero 10 argentino, fissò il risultato sul 3-0 finale. Una punizione di rara bellezza riproposta in questo video dal profilo Twitter della UEFA Champions League:

11.00 - La notte di Liverpool-Barcellona - Mancano dieci ore al fischio d'inizio della semifinale di ritorno tra la squadra di Jurgen Klopp e quella di Ernesto Valverde. La gara ripartirà dal 3-0 conquistato dai catalani al Camp Nou una settimana fa, con i Reds che dovranno fare a meno di Salah infortunato e che sono chiamati a una clamorosa rimonta per sognare di centrare la seconda finale consecutiva. Tutti gli aggiornamenti sulle curiosità, sulle formazioni e sull'aria che si respira in Inghilterra in vista del match di Anfield Road su Tuttomercatoweb.com.