LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "Troppi errori difensivi, ma non è finita"

Fonte: nostro inviato all'Olimpico Grande Torino

23.30 - Dopo la sconfitta interna per 3-2 contro il Wolverhampton, che complica decisamente la strada dei granata verso la qualificazione ai gironi di Europa League, il tecnico del Torino Walter Mazzarri si è presentato nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino per commentare la sfida. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

23.40 - Inizia la conferenza stampa di Mazzarri

Cosa vi è mancato e cosa aveva in più il Wolverhampton?

"Abbiamo avuto il 63% di possesso palla, abbiamo tirato più degli altri, ma dobbiamo fare meglio. Tanti errori in fase difensiva e individuali. Fino allo 0-1 avevamo fatto qualcosa in più noi, loro sono una squadra esperta di grande valore tecnico. Purtroppo oggi è andata così. Non è finita, ma ora pensiamo al Sassuolo: siamo stanchi ma dovremo iniziare bene il campionato. Poi, ci giocheremo la qualificazione da loro".

C'è ancora speranza secondo lei?

"Assolutamente sì, l'ho già detto. Ma loro sono forti anche dietro: si difendono bene, ripartono veloci. Io però ci credo. Dovremo fare meglio contro il Sassuolo, poi renderemo al Wolves la vita difficile tra una settimana".

Un suo giudizio sull'arbitraggio?

"Ci pensate voi a scrivere: valutate le prestazioni nostre, valuterete anche quella dell'arbitro".

Cosa non ha funzionato nella marcatura di Traoré?

"Sul secondo gol si vede che è Meité che avrebbe dovuto fare il raddoppio, lo abbiamo preparato tutta la settimana ma purtroppo non è andata così. Sapevamo che era forte, non siamo stati bravi a limitarlo come avevamo provato in allenamento. E anche in area di rigore dovevamo marcare, è stata una serie di errori difensivi che solitamente non facciamo".

Con qualche innesto sarebbe andata diversamente?

"Non parlo con i se e con i ma. Di mercato ne parla la società, io ne ho fatti giocare 11 e inseriti tre. Purtroppo Rincon è arrivato da poco così come Aina, eravamo un po' contati anche a causa dell'infortunio di Iago Falque. Parlo dei miei, non del mercato".

Può essere un vantaggio per il campionato questa esperienza in Europa e aver cominciato prima la preparazione?

"La prima di campionato è sempre un'incognita. Poteva servirci magari un giorno in più per recuperare le energie dopo una partita così intensa, vedremo quali risposte daremo sul campo".