LIVE TMW - United, Mourinho: "Le tre dita? Insultato solo per il Triplete"

Dall'inviato all'Allianz Stadium

E' vigilia di Juventus-Manchester United, match in scena domani alle 21. Il tecnico dei Red Devils, José Mourinho, prende la parola dalla conference room dell'Allianz Stadium, in compagnia dell'ex bianconero Paul Pogba. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa, in scena alle 18.45. Qualche minuto di ritardo per l'appuntamento con i media del club inglese, che comincia alle 19.06. "Quella dell'andata è stata una partita corretta. I tifosi hanno avuto nel finale un comportamento non bello. La ragione quale può essere? Quella delle tre dita... il rapporto con la Juve è corretto, così come quello con Max, con cui ho un rapporto di amicizia. Saranno stati i ricordi negativi dei tempi che sono stato in Italia, a farmi meritare gli insulti" le prime parole di Mourinho in conferenza.

AVVIO UNITED - "Lavoriamo bene tutti i giorni. Non cominciamo le partite nel migliore dei modi, l'importante è finire bene. Le gare durano 90 minuti, quando bisogna scalare una montagna per recuperare diventa difficile. Come è successo contro la Juve. Ma parliamo della gara di domani: giocheremo contro una super-squadra, sarà difficile recuperare in caso di partenza negativa".

LA DIFESA - "Non credo si pensi che io non sappia organizzare la difesa. Subiamo troppi gol, abbiamo delle debolezze che a volte nascondiamo, a volte no. La Juventus è la la grande favorita per vincere la competizione. Lukaku? Purtroppo ha un infortunio per domani, non sappiamo per domenica".

CITY SU FFP - "Cosa ne pensi della tempesta sul Manchester City? Ho una mia idea, ma preferisco non dirla".

GIRONE H - "Non sarà una partita cruciale per noi. Toccherà affrontare Young Boys e Valencia. Domani, ovviamente, non sarà una gara da sottovalutare. Non vogliano perdere, giocando al meglio e rimanendo in partita. Per quanto riguarda la Champions, non importa cosa accadrà qui o a Valencia. Ripeto: ci saranno ancora due partite, che affronteremo lottando fino all'ultimo minuto. Non voglio pensare a cosa arriverà dopo".

SUPER LEAGUE - "Non mi interessa parlare di questo argomento".

RAPPORTO POGBA - "Il suo rapporto con me? Parla la stampa, parla Paul. L'importante è quello che dico io: è un buon rapporto, tra giocatore e allenatore".

SULLA FORMAZIONE - "Io devo fare il mio lavoro (sorride, ndr), ora tocca a voi".

Termina la conferenza alle 19.19.