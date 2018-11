LIVE TMW - United, Pogba: "Ritorno a Manchester senza rimpianti"

Dall'inviato all'Allianz Stadium

Si avvicina Juventus-Manchester, match in scena domani alle 21 all'Allianz Stadium. Il centrocampista dello United, Paul Pogba, parla alla stampa dalla sala conferenze dell'impianto bianconero in compagnia del tecnico dello United, José Mourinho. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa dei Red Devils, in scena alle 18.45. Qualche minuto di ritardo per l'appuntamento con i medie del centrocampista, che comincia alle 19.19. Si comincia parlando dell'esperienza di Pogba allo United. "La mia esperienza allo United fino a questo momento è stata positiva. La prima stagione abbiamo vinto l'Europa League, che era l'obiettivo principale, rientrando in Champions League. Siamo arrivati anche in finale di FA Cup. Quando sono arrivato ci si aspettava di più da tutti, penso siamo sulla strada giusta e si può sempre migliorare. Sono soddisfatto di quello che ho ottenuto, e fatto in questi due anni" le prime parole del giocatore in conferenza.

POG-BACK - "Scegliere di tornare a Manchester è stata una mia scelta, nonostante la Juve stesse giocando la Champions e lo United l'Europa League. Non ho nessun rimpianto. Sono tornato per riportare il club al top. E sono contento di essere ritornato. Io triste? Come mi vedete? Voglio dimostrare il mio valore a Manchester. Ripeto: sono molto felice di essere tornato".

ATTUALITA' UNITED - "Inizialmente non davamo abbastanza, ma dopo la gara col Newcastle abbiamo iniziato a dare qualcosa in più, giocando uniti, tutti insieme. E diventa tutto più facile. Credo che ci sono stati cambiamenti da parte di tutti. Non ci stiamo ancora rendendo conto fino in fondo che siamo il Manchester United. Lo stiamo realizzando piano piano e stiamo acquistando fiducia sul campo tutti insieme".

OBIETTIVO CHAMPIONS - "Dopo il Mondiale, il mio obiettivo come quello dei miei compagni al Manchester è quello di vincere altri trofei. E la Champions è ovviamente uno degli obiettivi. La stagione è ancora lunga, non abbiamo iniziato nel modo migliore ma la stagione è ancora lunga".

CR7 ALLA JUVE - "Quando ho visto il suo arrivo, ho pensato bene per la Juve. Giocare con un grande giocatore come Ronaldo, Messi o Neymar, è sempre un piacere giocare con giocatore del genere. Lui è un giocatore della Juventus. E' una grandissima cosa avere in squadra un giocatore che fa gol con la semplicità di bere un bicchier d'acqua".

RAPPORTO MOURINHO - "E' un normale rapporto, come tutti quelli tra giocatore e allenatore. Lui è il boss... lui decide e faccio il mio ruolo. Sono ancora qui che gioco, siamo tutti felici di giocare ovviamente. Chi schierare lo decide l'allenatore, così come chi è il capitano. Questo per me non cambia nulla, io cerco di giocare, di dare il meglio per la squadra e per il club. Queste polemiche non mi toccano minimamente".

Termina la conferenza alle 19.19.