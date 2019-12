LIVE TMW - Wolfsberg, Sahli: "Scritta una pagina di storia: potevamo vincere"

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

Il tecnico del Wolfsberg Mohamed Sahli interverrà tra poco in conferenza stampa dopo il 2-2 conquistato all'Olimpico contro la Roma. Segui il live testuale di TMW!

23.26 - Inizia la conferenza stampa:

Prende la parola spontaneamente il tecnico del Wolfsberg: "Abbiamo affrontato una partita come ci aspettavamo. Abbiamo giocato un buon primo tempo ma la motivazione e l'intensità del secondo tempo è stata migliore. Potevamo anche vincere. Abbiamo giocato bene, poi Zaniolo ci ha creato qualche problema nel finale".

Siete soddisfatti della strategia che avete messo in campo?

"Abbiamo studiato molto attentamente le ultime sei partite della Roma analizzando la difesa. Il nostro obiettivo era quello di non lasciare il tempo di pensare alla retroguardia avversaria. Ci siamo riusciti bene e il risultato l'abbiamo visto in campo, siamo soddisfatti".

Che motivazioni vi ha dato partecipare a questa Europa League?

"Abbiamo scritto una bella pagina di storia con questa Europa League. La motivazione va di pari passo con la voglia di migliorare sempre".

Cosa c'era dietro alla sua esultanza nel finale, solo la soddisfazione per il pari o c'era anche altro?

"Portare a casa da Roma un punto non è facile. Non è solamente il punto però, è anche come la squadra ha ottenuto questo risultato. Sono molto soddisfatto".

