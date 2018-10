LIVE TMW - Young Boys, Seoane: "Dispiace non ci sia Ronaldo"

Dall'inviato

Verso la sfida di domani contro la Juventus allo Stadium, l'allenatore dello Young Boys, Gerardo Seoane, parla in conferenza presentando il match. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa, in programma alle 18. "La squadra è molto concentrata per questa occasione. Penso che l'ambiente potrà aiutare. Siamo in trasferta e alla prima Champions League. A questo livello c'è poco spazio per errori, in particolare con un avversario così. Sarà una partita difficile" le parole del tecnico del club svizzero.

ASSENZA RONALDO - "Dispiace che non ci sia Ronaldo (squalificato, ndr). Calcisticamente non è un grave problema, se non gioca lui c'è in campo un grande campione. Sarebbe stato comunque bello vederlo in campo".

INFORTUNATI - "Wuthrich non sta bene, Lotomba è infortunato da un po' di tempo. Anche Babu non è purtroppo riuscito a essere disponibile per questa partita".

MANCHESTER E JUVE - "Sono situazioni diverse. Siamo in trasferta oggi e c'è una grande differenza rispetto alla gara contro lo United. E' la nostra prima Champions League e sappiamo che non c'è molto spazio per i nostri errori. Dobbiamo fare sempre prestazioni ottime e scelte corrette. Servirà prontezza sia in attacco sia in difesa. Sappiamo però anche che l'avversario conta quindi sarà una partita difficile".