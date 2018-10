LIVE TMW - Young Boys, Von Bergen: "Ho fatto pochi punti con la Juve"

Dall'inviato

Verso la sfida di domani contro la Juventus allo Stadium, il difensore dello Young Boys, Steve von Bergen, parla in conferenza presentando il match. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa, in programma alle 18. "Quando giocavo in Italia ho fatto pochissimi punti contro la Juve. Credo solo uno. E' una squadra fortissima, e lo ha dimostrato anche a livello europeo. Ho visto anche delle statistiche riguardo la Champions League, ci sono state pochissime sconfitte, sappiamo quali sono state quelle due gravi" le parole dell'ex Cesena, Genoa e Palermo, ora capitano del club di Berna.

PARTITA PERFETTA - "Le ultime vittorie ci hanno dato credibilità e fiducia in noi stessi e vogliamo affrontare le prossime sfide nella maniera migliore. In Italia la Juve è la squadra più importante, è campione in carica. Però siamo qui per dimostrare quello che possiamo fare. Come contro il Manchester United, anche qui dobbiamo fare la partita perfetta".

Termina la conferenza.