Liverpool, 4 gol subiti nel primo tempo: è la prima volta dal 2015

Il Liverpool B soffre e perde contro l'Aston Villa in Carabao Cup (la partita è ora all'intervallo, 4-0 per la squadra di Birmingham). La formazione sperimentale mandata in campo (a grande distanza, diciamo così) da Jurgen Klopp segna anche un record per il tecnico tedesco. Nella sua gestione, infatti, i Reds non avevano mai concesso 4 gol nel primo tempo di una partita, in qualsiasi competizione. È la prima volta che accade dal 2015.

4 - Liverpool have conceded four first half goals for the first time in any competition since May 2015, against Stoke in the Premier League. Leaky. #CarabaoCup #AVLLIV pic.twitter.com/ZsmHAjLYv4

— OptaJoe (@OptaJoe) December 17, 2019