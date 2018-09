Liverpool, 600 panchine per Klopp: i numeri del tecnico tedesco

© foto di Imago/Image Sport

Quella contro il Southampton è stata la panchina numero 600 in carriera per Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco infatti è arrivato a cifra tonda in 18 anni di carriera manageriale e ha totalizzato 296 vittorie, 158 pareggi e 146 sconfitte. "600 match in carriera? Ci sono voluti 18 anni per 600 match e un altri 18 significherebbero che avrò 69 anni, quindi spero di essere ancora in salute", ha scherzato il tecnico dopo la vittoria contro i Saints.