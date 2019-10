Liverpool, 66 gare in stagione? Non c'è spazio per i quarti di Carabao Cup

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

66 partite, tante sarebbero quelle che il Liverpool giocherebbe in questa stagione se dovesse arrivare in fondo a tutte le competizioni. Una stagione che definire logorante è persino riduttivo. Jurgen Klopp già da mesi lancia il problema del calendario intasato e ieri sera, dopo il successo contro l'Arsenal in Carabao Cup, il problema è divenuto reale: quando giocare il quarto di finale? Da calendario i reds sono impegnati il 17 dicembre, contro l'Aston Villa. Peccato che allora i campioni d'Europa saranno già negli Emirati Arabi, dove il 18 giocheranno la semifinale del Mondiale per Club. E la finale, tre giorni più tardi costringe al rinvio della partita di Premier League contro il West Ham. Rendendo la situazione a dir poco ingarbugliata:

La Carabao Cup terminerà con la finale di Wembley il 1° marzo. Le semifinali si giocano storicamente a fine gennaio e in questo caso il Liverpool deve trovare non una, ma due date disponibili, con il quarto di finale da recuperare. Non facile, dato che il calendario della FA Cup prevede l'ingresso proprio del Liverpool il 4 gennaio.

"L'importante è che non ci facciano giocare a Natale alle 3 di notte" ha ironizzato amaro Klopp, ipotizzando persino una rinuncia al torneo. Non prima di aver tirato una stilettata: "In Premier League tifavano ieri sera per l'Arsenal". Del resto il passaggio del turno dei Gunners avrebbe fatto comodo a tutti.

66 partite sono solo la punta dell'iceberg. Il Liverpool ha una rosa composta quasi esclusivamente da giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Facendo un esempio pratico: Virgil van Dijk ha raccolto fin qui 15 presenze col Liverpool (ha saltato solo due partite di Carabao Cup) più altre sei con l'Olanda. Se dovesse fare il percorso netto con i reds e gli oranje fra qualificazioni ed Euro 2020, considerando le partite che ha già saltato arriverebbe a 77 incontri. Senza contare le eventuali amichevoli proprio con la selezione di Koeman.