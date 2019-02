69 punti a 10 gare dalla fine: è questo il momento del Liverpool, dopo la rotonda vittoria di ieri sera (5-0) sul Watford. Come evidenziato dai profili social della Premier League, tutte le sette squadre che a questo punto della stagione si erano trovate in questa situazione hanno poi vinto il titolo. Pollicione per Jurgen Klopp.

.@LFC now have 69 points with just 10 #PL matches remaining.

Each of the previous 7 sides to amass such a tally at this stage have gone on to win the title 👍 pic.twitter.com/jhHeFItGX7

— Premier League (@premierleague) 28 febbraio 2019