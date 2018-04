Liverpool, a -2 dalla Roma il vice di Klopp lascia per "motivi personali"

Zeljko Buvac, numero due di Jurgen Klopp al Liverpool, ha lasciato il suo ruolo in squadra nella notte di ieri e fino al termine della stagione per ragioni personali. Una notizia non certo positiva per il tecnico tedesco e per la formazione inglese a due giorni dalla sfida alla Roma, ma anche a meno di un mese dal termine della stagione. Lo riferisce l'edizione online dell'Indipendent.