© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Liverpool sempre più in testa alla Premier League dopo lo 0-4 in casa del Leicester nel posticipo del Boxing Day. Vantaggio Reds con Firmino al 31', poi Milner su rigore, ancora Firmino e Alexander-Arnold hanno chiuso la gara nel secondo tempo. La squadra di Klopp ha adesso 13 punti di vantaggio sulle Foxes e 14 in più del City che giocherà domani in casa del Wolverhampton.