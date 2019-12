© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marc Kosicke, agente del tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, ha parlato a Sport1 del recente rinnovo del tedesco con i Reds: "Jurgen ama questo club e onestamente non saprei quale altro potrebbe essere migliore per lui, oggi. E lo stessa pensa Jurgen. Il Liverpool sta pianificando a lungo raggio per essere sicuro. Giocatori come Mane, Van Dijk e Salah estenderanno i propri contratti a breve oppure lo hanno già fatto. E in questo contesto l'allenatore avrà un ruolo sempre più importante".