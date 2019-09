© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Parlando a DAZN, Mark Kosicke, agente di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha fatto un punto sul futuro in Inghilterra del suo assistito: "Il contratto vale fino al 2022 e non è un segreto per nessuno che il club voglia rinnovarglielo. Noi però abbiamo bisogno di aspettare un po' e vedere come si sviluppa il tutto, anche la situazione del meteo. Non sottovalutatelo: lui e la moglie si svegliano la mattina ed è buio, quando si rivedono nel pomeriggio è comunque grigio. In Germania, anche se il tempo è brutto, i club riposano per due settimane, e vanno in vacanza, prima di tornare e buttarsi direttamente sui campi d'allenamento assolati nei ritiri. In Inghilterra invece nello stesso tempo devi preparare qualcosa come tredici partite... Ti rendono esausto".