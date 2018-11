Nico Vaesen, agente del portiere del Liverpool Simon Mignolet, ha parlato a ESPN del prossimo mercato di gennaio: "Dobbiamo essere realistici: non ci sono molti posti buoni dove andare nel corso del mercato di gennaio, soprattutto per un portiere. Le circostanze di un trasferimento dovrebbero essere buone per tutti. Basta pensare che nel caso in cui dovesse essere ceduto, i Reds dovrebbero acquistare un sostituto. Quindi capisco che per il club non sia semplice lasciarlo partire a metà stagione. Gli uni conoscono i problemi degli altri, vedremo se riusciremo a risolverli o meno".