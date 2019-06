© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alberto Moreno (26) è pronto per tornare in Liga. Il centrocampista spagnolo del Liverpool, in scadenza con i reds, nella prossima settimana firmerà un nuovo accordo con il Villarreal. Secondo Onda Cero la trattativa tra il giocatore e il club spagnolo si concluderà nei prossimi giorni.