Liverpool, Alexander-Arnold: "Mai giocato con un tridente così forte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il sito ufficiale del Liverpool, il terzino dei reds Trent Alexander-Arnold ha commentato il 5-2 rifilato ieri alla Juventus ad Anfield Road nella gara valida per l'andata delle semifinali di Champions League: "Non ho mai giocato con tre così davanti come i nostri e forse neanche loro l'avevano mai fatto. Andiamo in campo sicuri che almeno uno di loro segnerà, se non tutti e tre", ha detto Arnold che prosegue. I cinque gol realizzati sono buoni ma alla fine usciamo delusi perché ne abbiamo concessi due e abbiamo dato a loro un po’ di possibilità. Avremmo dovuto essere spietati, siamo ancora in vantaggio per raggiungere la finale".