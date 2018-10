Liverpool, Alexander-Arnold: "Premier o Champions? Direi entrambe"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferenza stampa pre Stella Rossa di Belgrado per Trent Alexander-Arnold, terzino del Liverpool. "Ho sempre sognato di capitanare questa squadra. E' un obiettivo che spero di coronare un giorno, serviranno sudore e impegno. Io in panchina nelle ultime due? E' un club di livello mondiale, sarebbe errato pensare di giocare sempre. Premier o Champions? Direi entrambe. Siamo in grado di giocarcela per tutte e due le competizioni".