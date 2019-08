Liverpool, Alisson ancora fermo: potrebbe saltare il match di Napoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alisson potrebbe saltare il Napoli. Il portiere brasiliano non è ancora al meglio dopo l'infortunio al polpaccio e le parole di Jurgen Klopp in conferenza stampa non hanno dato moltissime indicazioni a riguardo. L'ex giallorosso cercherà di recuperare in vista della prima partita di Champions League che vedrà i Reds giocare al San Paolo, ma al momento il suo impiego dal primo minuto non è così scontato. I prossimi giorni e la sosta delle nazionali potranno dare indicazioni più precise.