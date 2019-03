© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alisson, estremo difensore del Liverpool, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Bayern Monaco: "Klopp? Non ha nulla di differente, lui è un allenatore che conosce molto il calcio. È uno dei più grandi allenatori, ha raggiunto tre finali (due di Champions League, una di Europa League, ndr). Ha il suo valore tecnico. Ha un gran rapporto con i calciatori, abbiamo molta fiducia sul suo lavoro. Quando questa squadra scende in campo lotta, è importante per chi vuole vincere".