Liverpool, Alisson non scorda il proprio passato: "Forza Roma!"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alisson, portiere del Liverpool e campione d'Europa in carica con i Reds, ha parlato al termine della vittoria nella semifinale del Mondiale per Club contro il Monterrey: "E' stata una partita difficile ma me lo aspettavo. Avevamo visto la partita precedente contro l'Al Sadd. Hanno lasciato la vita sul campo e noi avevamo qualche titolare fuori. Nei primi momenti abbiamo fatto fatica nel trovare le misure anche dovute a qualche giocatore che è stato costretto a giocare fuori ruolo. La squadra comunque si è comportata bene e ha fatto di tutto per vincere".

Segue ancora il calcio italiano e la Roma?

"Sempre. Forza Roma!"