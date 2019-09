© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alisson, portiere del Liverpool ex Roma, è intervenuto sulle colonne di Marca per parlare del pallone d'oro e del suo possibile coinvolgimento nella vittoria finale: "Ho letto alcune notizie riguardo il fatto che potrei vincere il Pallone d’Oro e ne sono orgoglioso, ma so che non sarà facile. E che è ancora più difficile per un portiere. Ma ho la coscienza a posto, significa che sto lavorando bene e che la gente se ne sia accorta. La differenza con i centrocampisti e gli attaccanti è che il portiere non segna i gol, ma cerca di non prenderli. Alla gente piace festeggiare i gol, è il momento più importante del calcio. E credo che sia per questo che per i calciatori di movimento sia più semplice".