Liverpool, Alisson rischia un lungo stop. Si valuta l'arrivo di Lonergan

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella sfida contro il Norwich, Alisson ha subito un infortunio al polpaccio. Una brutta notizia per il Liverpool che potrebbe perdere il suo portiere titolare per i prossimi due mesi. Pertanto secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, i Reds starebbe prendendo in considerazione la possibilità di prendere un portiere svincolato e si fa il nome di Andy Lonergan, che potrebbe così diventare il terzo portiere con Adrian che prenderà il posto di Alisson nelle prossime settimane.