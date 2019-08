Liverpool, Alisson salterà la Supercoppa Europea contro il Chelsea

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jurgen Klopp dovrà fare a meno di Alisson nella finale di Supercoppa contro il Chelsea. il portiere brasiliano dei Reds è uscito dal campo per via di un infortunio al polpaccio e, come confermato dal manager tedesco, non ci sarà nella sfida contro i Blues. Nei prossimi giorni il portiere effettuerà gli esami strumentali per capire quale sarà l'entità dell'infortunio.