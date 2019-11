Liverpool, Alisson: "Sfida difficile, era fondamentale vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alisson, portiere del Liverpool, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il successo ottenuto contro il Manchester City: "Abbiamo vinto, abbiamo fatto quello che ha chiesto il mister. Sapevamo che era una gara difficilissima, il City è una delle squadre più forti del mondo. Siamo sulla strada giusta, la vittoria ci porta fiducia per fare ancora meglio. Sappiamo qual è il nostro obiettivo, per vincere la Premier bisogna essere al 100% concentrati, il nostro pensiero è su ogni gara. Il City lotterà fino alla fine con noi, oggi era importante vincere".