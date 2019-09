© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il portiere del Liverpool, Alisson, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club circa il suo rientro in campo, dopo l'infortunio rimediato all'esordio in campionato contro il Norwich lo scorso 9 agosto: "Sono sulla buona strada, penso che ci siamo quasi. Posso andare in campo per fare qualche allenamento da portiere e mi sento molto bene. Sono fiducioso e penso che ora sta tutto nel riprendere le mie forze e la mia fiducia per tornare e fare ciò che amo. Se guardo a due settimane fa, non riuscivo nemmeno a camminare correttamente. Adesso corro, salto sulla mia gamba destra. Non vedo l'ora di tornare, non posso più aspettare".