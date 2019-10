"Ear we go", senza l'acca. Non è un errore di battitura il titolo dell'edizione domenicale del tabloid Star, ma un semplice gioco di parole. Come a dire "Siamo qui, ascoltateci", con l'immagine di Jurgen Klopp in copertina, con le mani alle orecchie. Perché nel successo al fotofinish del Liverpool contro il Leicester, grazie a un calcio di rigore, l'allenatore tedesco non ha saputo trattenere la gioia e ha preso le luci della ribalta. Come biasimarlo.