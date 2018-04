Liverpool, anche il Paris Saint-Germain si inserisce nella corsa a Salah

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche il Paris Saint-Germain su Mohamed Salah. Lo riporta Le10Sport secondo il quale l'egiziano sarebbe un obiettivo nel caso di partenza di un attaccante. Il principale indiziato è Edinson Cavani, per il quale il club ha deciso il via libera in caso di offerta adeguata. L'attaccante del Liverpool, fin qui 38 reti in 43 partite, è da tempo nel mirino del Real Madrid.