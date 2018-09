Liverpool ancora imbattuto in sette gare: non accadeva dal 2008

© foto di Imago/Image Sport

Grazie alla rete di Sturridge nel finale, il Liverpool ha trovato un importante 1-1 in casa del Chelsea rimanendo imbattuto in sette giornate di Premier League. Sette vittorie, un pareggio e una sconfitta in nove gare giocate dai Reds in questo inizio di stagione contando anche Champions League e Carabao Cup ma in campionato non rimaneva imbattuto nelle prime sette giornate da dieci anni, dalla stagione 2008-2009.