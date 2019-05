Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona. Sulla rimonta impossibile: "Non solo dobbiamo segnare, ma dobbiamo impedire al Barcellona di segnare. Sappiamo quanto sia difficile, ma ci proveremo al 100%. Il risultato a Barcellona non ci aiuta molto, onestamente. Abbiamo provato in ogni modo a segnare, non ci siamo riusciti e ora dovremo affrontare questa situazione di svantaggio".