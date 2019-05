© foto di Imago/Image Sport

Jurgen Klopp e Valverde hanno diramato l'undici titolare per la sfida di Champions League di stasera. Fuori Salah e Firmino, dentro Shaqiri e Origi per i Reds, per il resto in formazione tipo. Nessuna novità dell'ultimo momento per il Barcellona, schierato con il 4-3-3 con Vidal a centrocampo e Coutinho a completare il tridente con Messi e Suarez.

Liverpool (4-3-3)

Alisson; Alexander Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, Milner, Henderson; Shaqiri, Origi, Mané.

Barcellona (4-3-3)

Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Busquets, Rakitic; Messi, Suarez, Coutinho.