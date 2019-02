Finisce 0-0 la sfida fra Liverpool e Bayern, risultato che tiene la qualificazione in bilico. "Tutto in una partita" titola il Sun mentre per il Daily Telegraph per la squadra di Klopp è stata una: "Occasione fallita". "Mané butta al vento la grande chance del Liverpool" scrive il Times. Il Mirror gioca col risultato e tira in ballo la serie televisiva: "Das b0-0t" è il geniale titolo. "Notte di frustrazione" per il Guardian mentre in Germania la Bild scrive: "Bayern, ora è tutto in gioco".