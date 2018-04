Liverpool, c'è il fattore Ramadan per Salah in caso di finale Champions

© foto di Imago/Image Sport

Mohamed Salah è l'assoluto leader e trascinatore del Liverpool di Jürgen Klopp. Intanto i quotidiani britannici scrivono di un 'problema' legato all'ex Roma qualora i reds dovessero arrivare a giocare la finale di Champions League a Kiev, il prossimo 26 maggio. L'egiziano osserverà, a partire dal 16 maggio e per trenta giorni, il Ramadán: il mese sacro per i musulmani che vieta di mangiare e bere nelle ore di luce, un fattore col quale Jürgen Klopp dovrà fare i conti se il Liverpool dovesse uscire indenne dalla semifinale di ritorno dell'Olimpico contro la Roma. Tra le file dei reds, anche Sadio Mané ed Emre Can osserveranno il Ramadán.