Liverpool, campioni d'Europa in campo: primo giorno di lavoro per i reds

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I campioni d'Europa in carica tornano in campo per iniziare la nuova stagione. Il Liverpool, nella giornata odierna, ha iniziato la preparazione in vista del prossimo campionato: lavoro atletico per i vincitori della Champions League, tra sorrisi e selfie in campo. Saranno ben sette le amichevoli dei reds, che durante la preseason giocheranno contro Tranmere, Bradford, Borussia Dortmund, Siviglia, Sporting, Napoli e Lione.