© foto di Imago/Image Sport

Alle 17.30 il Liverpool ospiterà il Chelsea ad Anfield Road e Jurgen Klopp nonostante la sfida imminente con il Porto non si può permettere di fare turnover. Tridente d'eccellenza infatti in campo contro la squadra di Sarri che invece lascia Higuain in panchina e punta sul giovane Hudson-Odoi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Keita, Mane, Firmino, Salah.

CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Emerson, Kante, Jorginho, Loftus-Cheek, Willian, Hazard, Hudson-Odoi.