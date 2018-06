Liverpool, clamoroso retroscena di AS: Salah offerto al Barcellona

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Salah alternativa a Griezmann per il mercato del Barcellona. Secondo indiscrezioni riportate da As, infatti, l'entourage dell'attaccante egiziano del Liverpool avrebbe offerto il cartellino del giocatore al club blaugrana, tanto da far apripre una vera e propria contrattazione. Nella ricostruzione di As si legge inoltre di veri e propri incontri tra membri della dirigenza del Barça e persone vicino all'ambiente di Salah. I blaugrana, da parte loro, sarebbero estremamente interessati a rinfornzare una zona del campo ritenuta comunque scoperta nonostante l'arrivo di Dembele la scorsa estate.