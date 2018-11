Liverpool, concorrenza di Bayern e Barça per Jovic dell'Eintracht

Il Cagliari lavora ad un colpo di mercato in vista di gennaio. Secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello, ci sono stati dei contatti tra il Presidente Giulini e Citadin Martins Eder dello Jiangsu Suning. Approcci tra le parti, un’idea che può diventare qualcosa...

Dodici gol in tredici partite fra Bundesliga ed Europa League con la maglia dell'Eintracht Francoforte hanno inserito il nome di Luka Jovic fra quelli dei calciatori più seguiti a livello internazionale. L'attaccante di proprietà del Benfica, secondo quanto riportato da SkySports UK , è infatti finito nel mirino di Bayern Monaco e Barcellona oltre che in quello del Liverpool del quale si parla già da qualche settimana.

