Liverpool, Coutinho tornerà a disposizione per il Man City

Dopo un finale di mercato concitato, Philippe Coutinho dovrà tornare a disposizione di Jurgen Klopp. Il giocatore voleva trasferirsi al Barcellona ma i due club non hanno trovato un accordo economico e allora nella sfida contro il Manchester City in programma dopo la pausa delle nazionali, Coutinho dovrebbe essere nuovamente convocato per la gara del Liverpool.