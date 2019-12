Liverpool, Critchley: "Non credo che avremmo potuto fare molto di più"

© foto di Imago/Image Sport

Nonostante la sonora sconfitta, la gara di Carabao Cup contro l'Aston Villa è stata per i giovani del Liverpool un grande banco di prova. I ragazzi, provenienti dalle formazioni Under23 e Under18 dei Reds, sono scesi in campo al posto della prima squadra impegnata in Qatar nel Mondiale per Club, e l'allenatore Neil Critchley ha parlato con soddisfazione dell'esperienza al Villa Park:

"Sono incredibilmente orgoglioso della prestazione -le parole in conferenza stampa riportate da liverpoolfc.com-, per larghi tratti siamo stati in partita. Penso che l'inizio della gara sia stato brillante, e che in realtà siamo stati la squadra migliore per i primi 12 o 13 minuti. Poi abbiamo concesso molto su un calcio di punizione che avremmo potuto gestire un po' meglio. Il secondo gol è arrivato per una deviazione sfortunata, e ci siamo ritrovati sullo 0-2 chiedendoci come fossimo andati sotto di due reti. Non credo che abbiamo fatto troppi errori nel gioco. All'intervallo abbiamo parlato delle cose che sarebbero state importanti per noi nel secondo tempo e penso che abbiamo dato buona prova di noi stessi anche nella ripresa. So che l'Aston Villa ha gestito un po' il gioco nel secondo tempo, come è normale che facciano i giocatori esperti, ma siamo andati fino alla fine. Abbiamo giocato come una squadra del Liverpool e penso che i tifosi abbiano davvero apprezzato gli sforzi dei giocatori questa sera.

Dean Smith e John Terry sono venuti ad incontrarci a fine partita, è stato un momento speciale. L'atteggiamento dei giocatori dell'Aston Villa verso i nostri giocatori per tutta la serata è stato eccellente, e il fatto che Smith e Terry siano passati dai nostri spogliatoi per complimentarsi è stato un momento speciale per il nostro gruppo e lo ricorderemo per molto, molto tempo.

Scendere in campo stasera è ciò che è stato deciso dal club, si è pensato che questa fosse la soluzione migliore. Provate a dire ai giocatori in quello spogliatoio che è stata una brutta cosa per loro... Non si può barattare questa esperienza con nulla, è stata una serata speciale per loro e noi siamo i beneficiari del successo della prima squadra. Siamo andati un po' sulle montagne russe, ma è quello che è stato deciso. Siamo qui e non credo che avremmo potuto fare molto di più stasera.

Elliott si allena regolarmente con la prima squadra. Ha già avuto esperienze in prima squadra, il manager e lo staff hanno un'ottima opinione di lui. Kelleher ha mostrato che gran portiere è, e che cosa potrà diventare in futuro. Credo che abbia realizzato alcune magnifiche parate nel secondo tempo. Ma non voglio scegliere nessuno in particolare perché stasera pensavo come un collettivo, l'intero gruppo di giocatori, inclusi i sostituti, non avrebbero potuto fare di più.

Klopp? C'è stato uno scambio di informazioni nell'intervallo, fondamentalmente ci ha detto di continuare a giocare come stavamo giocando, continuare ad essere coraggiosi e fare quello che stavamo facendo. Quindi era là a guardare la partita con lo staff e i giocatori e spero, e sono sicuro che lo sarà, è orgoglioso del modo in cui abbiamo giocato stasera".