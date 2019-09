Liverpool, da Van Dijk a Milner: un poker di rinnovi come priorità

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è un poker di rinnovi in cima alla lista di future priorità in casa Liverpool, come riporta l'Express. Questi riguardano due difensori e due centrocampisti: in primis soprattutto quello del leader Virgil Van Dijk, oltre al compagno di reparto Joel Matip e a due elementi chiave della mediana quali Georginio Wijnaldum e James Milner.