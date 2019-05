Liverpool, dal possibile addio al rinnovo: come cambia il futuro di Origi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Divock Origi si sta conquistando partita dopo partita, un rinnovo di contratto che solo qualche settimana fa sembrava impossibile. Il giocatore 24enne non ha disputato una buona stagione, ma con la doppietta in semifinale di Champions contro il Barcellona e con le ultime grandi prestazioni in sostituzione di Firmino e Salah, ha convinto i Reds a trattare il prolungamento. A riportarlo è l'Independent.